Calcetto - Sabato 16 novembre va in scena l'ottava giornata di andata del campionato di Serie A2 di Calcio a 5 tra Città di Massa e Leonardo. Alle ore 20:00 presso il Palazzetto dello Sport di Massa, gli apuani vogliono riprendere in mano il campionato e tenere in casa i 3 punti che non hanno conquistato a Milano lo scorso week end. I ragazzi di Mister Garzelli si sono allenati molto bene in questa settimana per evitare di sbagliare un’altra partita.



Di seguito le parole dello spagnolo Quintin Mayoral (foto)e del numero 3 Gianmarco Manfredi:



Quintin: “Domani dobbiamo mettercela tutta e non possiamo permetterci di sbagliare questa partita!”.



Manfredi: “A Milano non avevamo la giusta cattiveria agonistica. Domani vogliamo ripagare i nostri tifosi del sacrificio che hanno fatto venendo a sostenerci in una trasferta che ci ha visto uscire sconfitti con tanta amarezza”.



Questo i convocati di Garzelli:



Dodaro 16

Nobili 1

Ussi 5

Manfredi 3

Bertoldi 18

Lari 32

Cattani 22

Borges 6

Ribeiro 15

Garrote10

Quintin 2

De Angeli 16