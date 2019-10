Città di Massa, Garzelli: “Sono fiducioso”

Calcetto - Il Città di Massa non ha deluso le aspettative in questo inizio di stagione di Serie A2 di calcio a 5, vantando 8 punti nelle prime 4 giornate di campionato, arrivati dopo due vittorie esterne e due pareggi interni, l’ultimo proprio sabato scorso contro i Saints Pagnano.



Sabato 26 i bianconeri affronteranno la terza trasferta della stagione sul campo della Fenice Venezia Mestre, neopromossa, e proveranno a portare avanti il trend positivo di questo avvio di campionato. In attesa, mister Garzelli si è concesso ai nostri microfoni per presentare la partita di sabato. Ecco le sue dichiarazioni:



”La squadra che andremo ad affrontare sabato è una neopromossa, come noi, e sono a metà classifica. Sono una squadra formata perlopiù da ragazzi giovani, quindi sicuramente la metteranno sulla velocità e sul piano fisico, ma noi abbiamo giocatori importanti. Ci siamo allenati bene, la squadra sembra in forma. Ho tutti a disposizione quindi potrò fare le scelte che voglio sperando di fare risultato, come le volte scorse, per avvicinare sempre di più la salvezza e vedere cosa porterà poi il campionato.”