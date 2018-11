Città di Massa, domani gli ottavi di Coppa Italia alle `Colline Massesi`

Alla tensostruttura arriva il Real Rieti, squadra di A1. Vannucci: «Un'onore ospitare una realtà così grande»

Calcetto - Grande match quello che si disputerà sabato pomeriggio alle ore 15:00 alla tensostruttura “Colline Massesi” tra i locali del Città di Massa e il Real Rieti Calcio a 5, squadra di Serie A1. Il Città di Massa, rimasta tra le 16 squadre nazionali a concorrere alla Coppa della Divisione, si sfiderà contro un colosso del calcio a 5 nazionale, che vanta nella sua rosa nomi importanti come Nicolodi Douglas, Kakà Dos Santos Da Silva Augusto, Jefferson Gomes Pessoa e Cimanguinho Moreira Leandro.



Un inizio di stagione veramente formidabile per i bianconeri del presidente Andrea Vannucci con 11 vittorie nei match disputati tra campionato, Coppa Italia e coppa della divisione, e una sola sconfitta.



“Sappiamo che sarà un'impresa titanica la partita contro il Real Rieti - afferma Vannucci- per noi è un'onore ospitare una realtà così grande e che oltre a giocare in due categorie superiori alla nostra, ha una rosa di giocatori che vantano presenze anche a livelli di nazionali di calcio a 5. Un orgoglio portare il nome di Massa alla ribalta. Abbiamo anche fatto sconfinare il nome della nostra città in una trasmissione del Lazio seguita dagli appassionati di calcio a 5 grazie al nostro ex Capitano Riccardo Lazzini che ha parlato della nostra realtà ai microfoni di NPC TV. In questo momento di difficoltà anche del territorio è bello poter contribuire, seppur in piccola parte, a far conoscere Massa a più persone possibili. Speriamo, proprio per questo motivo, in un futuro ci venga data una maggiore collaborazione anche da parte della nuova amministrazione comunale per poter crescere insieme e di portare il nome di Massa ad essere conosciuto e riconosciuto in maniera importante anche da parte di altre realtà”.



Nella foto: il fuori classe spagnolo del Città di Massa Josè Antonio Linero Garrote