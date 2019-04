Città di Massa chiude il girone di ritorno a punteggio pieno

Ultima gara di Davide Sermattei: "Una squadra e dei compagni formidabili che mettono tutto quello che hanno in campo"

Calcetto - Il Città di Massa vince anche l'ultima partita di campionato contro il Montecalvoli e chiude il girone di ritorno con un incredibile filotto di tutte vittorie. Ufficiale anche con chi si sconterà nei playoff: il Bagnolo sarà la squadra da battere già da sabato prossimo.



La gara interna di ieri pomeriggio è stata una passeggiata di salute: 7 reti a 3 che mettono la firma di Perciavalle (doppietta), Tonelli, Garrote, Berti (doppietta) e Zoppi.



A giocare l'ultima partita e così il suo addio al calcio a 5 è stato Davide Sermattei, numero 20 degli apuani che dichiara quanto segue:



“Sono felice che la società mi abbia dato l'opportunità di salutare tutti i tifosi facendo la mia ultima partita in casa insieme ai miei compagni. Mi porto nel cuore il Città di Massa, una squadra e dei compagni formidabili che mettono tutto quello che hanno in campo”.



Esordio in prima squadra anche per Davide Bertipagani, primo portiere dell'Under 19 dei massesi, anche lui orgoglioso di aver sostituito Dodaro negli ultimi minuti di partita.



Sabato prossimo 4 maggio il Città di Massa si scontrerà nella prima dei playoff contro il Bagnolo in trasferta provando a continuare a rimanere imbattuto al fine di portarsi a casa la promozione in A2.