Città di Massa, al PalaOliveti arriva Milano

- Tempo di grande futsal al PalaOliveti domani, 22 febbraio ore 15.00, quando i padroni di casa del Città di Massa ospiteranno Milano, la seconda forza del girone A di Serie A2.Un altro big match per i bianconeri che sono nel bel mezzo di un vero e proprio tour de force. Il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Città di Asti e lo storico approdo alle final four hanno portato entusiasmo ma anche stanchezza nelle gambe degli uomini di coach Garzelli. Si è visto nella scorsa giornata con i bianconeri che sono usciti sconfitti per 9-2 dal campo della L84 in uno dei tanti scontri al vertice giocati questa stagione.Domani non sarà da meno. Gli ospiti sono infatti secondi in classifica, ma arrivano da un febbraio fatto da molte zone d'ombra e dal sorpasso del Carrè Chiuppano che guida adesso la graduatoria. Il pareggio interno contro il sorprendente Leonardo è costato caro ai meneghini che erano stabili al vertice da qualche mese.Gli apuani si troveranno di fronte, dunque, una squadra agguerrita e assetata di rivincita. La stessa che all'andata, lo scorso 9 novembre, si dimostrò superiore a un Città di Massa in grande forma, vincendo per 8-4.Quella fu la prima sconfitta per i bianconeri che adesso sono sì meno brillanti rispetto alla partita di andata, ma non meno agguerriti. I risultati ottimi ottenuti fino a qui e una salvezza ormai raggiunta hanno dato consapevolezza ai massesi che come sempre cercheranno di strappare la partita e portare a casa i 3 punti per arrivare il più in alto possibile in una classifica che li vede settimi.Quella di domani sarà una partita speciale. Soprattutto per Sadat "Zibi" Ziberi, l'ultimo arrivato tra le fila del Città di Massa. Il macedone ha vestito la casacca di Milano C5 nel passato e avrà uno stimolo in più per aiutare la squadra ad invertire il trand negativo delle ultime partite di campionato.Di seguito i convocati di mister Garzelli:Dodaro; Nobili; Manfredi; Quintin; Garrote; Borges; Ziberi; Cattani; Lari; Perciavalle; Bertoldi; Berti; De Angeli.

NICOLA BONGIORNI