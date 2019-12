Città di Massa, al `PalaOliveti` arriva il Città di Asti

Calcetto - Sabato 7 dicembre il Città di Massa Calcio a 5 torna in campo per l'undicesima giornata del campionato di Serie A2. Al "PalaOliveti" di Massa, fischio d'inizio alle ore 15:00, i bianconeri del presidente Vannucci se la vedranno con il Città di Asti.



Contro i piemontesi, attualmente settimi in classifica con 15 punti, sarà una partita dura, sia per la qualità dell'avversario che per le difficoltà a livello di formazione, in quanto mancheranno degli elementi: due per squalifica, Simone Cattani e Marcio Borges, che si aggiungeranno a Ribeiro, il quale tornerà in terra apuana soltanto nel girone di ritorno. Oltre a loro da valutare le condizioni dell'asso Garrote che nell'ultimo allenamento ha rimediato una piccola distorsione alla caviglia.



Di seguito la convocazione di mister Garzelli: Dodaro, Nobili, Ussi, Manfredi, Quintin, Garrote, Bertoldi, Berti, Perciavalle, De Angeli, Lari, Guadagnucci.