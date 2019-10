I biancoblu escono sconffitti (3-2) dal parquet della capolista Five to Five. Prima vittoria casalinga per il Futsal Massa

Calcetto - Calcio a Cinque. In C2 cade il Massa C5. Ad Asciano i biancoblu vengono battuti sul campo della capolista Five to Five per 3-2. Brinda invece alla prima vittoria casalinga il Futsal Massa che alle Colline Massesi si impone per 8-6 sulla Folgor Calenzano.



I risultati della giornata della serie C2 girone A



Atletico Fucecchio-Poggio a Caiano 4-1

Five to Five-Massa Calcio a Cinque 3-2

Futsal Massa-Folgor Calenzano 8-6

Montecatini-Montalbano 8-4

Real Montecarlo-Monsummano 4-11

Sestoese-Oltreserchio 4-3

Timec-Cus Pisa 4-0



LA CLASSIFICA



Five to Five 16

Monsummano 15

Massa Calcio a Cinque 13

Sestoese 13

Atletico Fucecchio 12

Montecatini M 12

Futsal Massa 8

Oltreserchio 7

Real Montecarlo 7

Poggio a Caiano 6

Timec 5

Folgor Calenzano 3

U Montalbano 3

Cus Pisa 1