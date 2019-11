Calcio a 5, weekend di campionato

Calcetto - Un nuovo weekend all'orizzonte per gli appassionati apuo-versiliesi di Futsal.

Questi gli impegni delle quattro formazioni locali.



SERIE A2

Parla d'ordine in casa Città di Massa: dimenticare lo stop di sabato scorso e ripartire. Il ko di Milano brucia ma i bianconeri , scesi al quarto posto, hanno tutte le qualità per tornare subito in carreggiata. Si gioca al PalaOliveti domani sera alle ore 20 contro la formazione cagliaritana del Leonardo attualmente all'ultimo posto in coabitazione con altre due formazioni.





SERIE C1

Appuntamento casalingo per il Versilia C5. I biancocelesti saranno di scena questa sera (fischio d'inizio ore 21.30) sul parquet del PalaForte per ospitare la formazione del Montecalvoli. Versilia che attualmente occupa la prima posizione in compagnia di altre due formazioni a quota 14 punti Montecalvoli terzultimo a quota 3 ancora a secco di vittorie.



SERIE C2

Gara casalinga per il Futsal Massa, I bianconeri, reduci dal ko in casa del Monsummano provano il pronto riscatto sul rettangolo delle Colline Massesi (ore 21.30) contro l'Oltreserchio. I lucchesi hanno 10 punti, due in piu' dei bianconeri.



Trasferta per il Massa Calcio a 5 che si reca a far visita al Montecatini Murialdo. Biancoblu reduci dal brillante successo interno alle Coline dove venerdi scorso hanno battuto per 8-1 il Real Montecarlo. Massa Calcio a 5 attualmente al terzo posto in graduatoria con sedici punti.