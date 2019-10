Calcio a 5, weekend di campionato

Calcetto - Intenso weekend di di campionato per le tre squadre apuane di Calcio a 5.



CITTA DI MASSA (Serie A2)

Impegno casalingo sabato sera per i bianconeri che al Palazzetto dello Sport di via Oliveti attendono la visita del Saints Pagnano.

La classifica dopo tre turni.

Chiuppano 9, Citta di Massa 7, L84 7, Imolese 6, Milano 6, Villarba 6, Saints Pagnano 4, Asti 4, Pistia 3, Leonardo 3, Venezia Mestre 3, Olimpia Regium RE 1, Sestu 1, Aosta C5 0.



MASSA CALCIO A 5 (Serie C2)

I biancoblu attualmente al vertice del raggruppamento, saranno di scena venerdi sera sul terreno amico delle Colline Massesi (ore 21) per affrontare la formazione dell'Atletico Fucecchio.



FUTSAL MASSA (Serie C2)

Secondo turno esterno consecutivo per il Futsal Massa che venerdi sera scenderà sul parquet del Cus Pisa. Obiettivo conquistare la prima vttoria stagionale.



La classifica dopo quattro giornate.

Massa C5 10, Sestoese 10, Five To Five 10, Monsummano 9, Atl. Fucecchio 9, Montecatini 9, Real Montecarlo 7, Oltreserchio 4, Folgor Calenzano 3, Poggio a Caiano 3, Futsal Massa 2, Timec 2, Cus Pisa 1, Unione Montalbano 0.