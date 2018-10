Calcio a 5, vola il Città di Massa: in testa a punteggio pieno

Altra vittoria sul campo del Sant'Agata

Calcetto - Settima vittoria consecutiva per il Città di Massa del presidente Andrea Vannucci che ha trionfato a Bologna contro il Sant'Agata, confermandosi così al primo posto del Campionato Nazionale di calcio a 5 di Serie B, in coabitazione con l'Olimpia Regium. Una trasferta piuttosto tirata con i locali in una forma fisica eccezionale ma la squadra di mister

Garzelli non è stata da meno e con grande mentalità ha trovato i tre punti negli ultimissimi secondi.



Un primo tempo ad alta tensione, un rigore per il Sant'Agata che li porta in vantaggio sulla squadra massese che però non perde il ritmo e mette a segno un goal subito dopo poco. Il primo tempo si conclude con un pareggio con la rete segnata da Mattia Grossi. Il secondo tempo inizia con un gol del Città di Massa segnato da Perciavalle che porta la squadra in vantaggio. Un autogoal degli avversari poi sembra spianare la strada ai bianconeri ma i bolognesi reagiscono subito e cominciano a rimontare segnando due reti. Il risultato a questo punto è un pareggio: 3-3.



Gli apuani però ripartono e passano nuovamente grazie a Perciavalle ma una sfortunata autorete ristabilisce nuovamente la parità. A trenta secondi dalla fine ci pensa Bandinelli a condurre il Città di Massa alla vittoria con il goal del 4-5.



“Una partita attenta -commenta il presidente del Città di Massa Andrea Vannucci- (foto) abbiamo preso dei goal che si potevano evitare ma i ragazzi si sono comportati molto bene nonostante l'altra squadra fosse atleticamente molto preparata e forte”.



Prossimo appuntamento alla tensostruttura delle “Colline Massesi” con la sfida di Coppa della Divisione: Città di Massa vs Futsal Pistoia.