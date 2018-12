Calcio a 5, vince ancora il Massa Calcio a 5

Pareggio in rimonta del Futsall, sotto per 4-1 riesce nella "remuntada"

Calcetto - Grande vittoria per la Massa Calcio a 5 che batte per 3-1 il Five to Five e vola con 22 punti nel vertice della classifica. Partita sofferta per i ragazzi di Vatteroni ma vinta con grande determinazione. A segno per il blues Tenerani, Mosti e Bendinelli.



Un bel pareggio per il Futsal contro il Coiano Santa Lucia, un punto importante che ridà morale dopo la batosta del derby della scorsa settimana. Dopo un tragico primo tempo (4-1 Coiano), nella ripresa i banconeri partono meglio e trovano due reti con Molinari Luca, in gran forma, il pareggio arriva con De Gubernatis su punizione. Da sottolineare il debutto in porta di Dennis Raffo, uno dei migliori. Prossima partita a Empoli col Futsal Empoli.