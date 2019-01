Calcio a 5, un punto per il Città di Massa

Sul campo della Mattagnanese finisce 3-3. Sugli scudi Garrote con una doppietta

Calcetto - Un pareggio per il Città di Massa nella prima di ritorno di campionato di Serie B Calcio a 5. Il match di sabato scorso sul campo della Mattagnanese si è concluso con un pareggio: 3-3. Per gli apuani due goal segnati dallo spagnolo Garrote e uno dal livornese Perciavalle.



Una partita giocata bene da parte del Città di Massa che si è scontrato con un avversario molto in forma e che usciva da quattro vittorie consecutive. Bravi i ragazzi di Garzelli che attaccano e giocano bene ma passano in svantaggio, su schema di calcio d'angolo. La reazione arriva a 30 secondi dalla fine del primo tempo con la rete del fuoriclasse Garrote.



Secondo tempo simile al primo, i ragazzi di mister Garzelli partono all'attacco ma gli avversari difendono bene e lasciano poche occasioni ai massesi. Il Città di Massa poi sale in vantaggio con una rete di Perciavalle, ma il risultato è destinato a durare poco perchè la Mattagnanese pareggia. A tre minuti dalla fine Garrote segna la terza rete della giornata e sembra tutto scritto. Ma gli avversari non cedono e tentano il pareggio con il portiere in movimento, se dapprima il Città di Massa sembra difendersi molto bene, una piccola disattenzione fa passare la palla del 3-3 finale.



Prossimo appuntamento in casa, alla tensostruttura “Colline Massesi” sabato pomeriggio alle ore 15:00: Città di Massa vs Sangiovannese.