Calcio a 5, turno in chiaroscuro per le “nostre”

Dalle due trasferte il Massa Calcio a 5 torna vincitore mentre per il Futsal con una sconfitta

Calcetto - Importante vittoria del Massa Calcio a 5 che nella gara di venerdì scorso, valevole per la 17° giornata di campionato, ha vinto sul campo dell’Oltreserchio con un rocambolesco 5-4, grazie alle reti di Imelli, doppietta di Ricci, Tenerani e Biondo. Con questo successo i blues si portano in sesta posizione, a due punti dal girone play off. Prossima gara venerdì 8 febbraio quando a Massa arriverà il fanalino di coda del torneo Isola D’Elba.



Non è andata bene invece al Futsal Massa che dal campo del Trident Sport è tornata a casa con una sconfitta di 8 reti a 6, per i bianconeri tripletta di De Gubernatis e sigilli di Quadrelli, Gennai e Vignali. Un Futsal che deve migliorare soprattutto sotto l'aspetto della cattiveria e della voglia di vincere, anche venerdì troppi errori e troppi gol "regalati" agli avversari. Adesso inizia un periodo importante, un periodo che deve vedere la squadra concentrata per riuscire ad ottenere vittorie. Venerdì prossimo arriva alle “Colline” il Poggio a Caiano.