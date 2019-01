Calcio a 5, torna a vincere il Città di Massa

Battuta la Sangiovannese grazie ai sigilli di Grossi, Berti e Garrote

Calcetto - Il Città di Massa torna a vincere nella seconda giornata di ritorno di campionato di Serie B contro la Sangiovannese con il risultato di 3-1. Una partita nel primo tempo un po' scarica per i ragazzi di Mister Garzelli che, nonostante la presenza dello spagnolo Quintin che faceva il suo esordio, non hanno segnato e hanno permesso alla Sangiovannese di passare in vantaggio.



Secondo tempo nettamente migliore, avversari sempre sul pezzo ma apuani superiori nel gioco. La prima rete viene trovata da Grossi grazie ad un ottimo assist di Perciavalle su punizione che ha portato al pareggio. Dopo una manciata di minuti il Città di Massa segna una seconda rete con Berti, grazie ad una bella azione corale di tutta la squadra. A pochi minuti dalla fine i rivali hanno tentato il portiere in movimento, azione questa che poteva portare al pareggio ma ha ottenuto l'effetto contrario facendo segnare a Garrote l'ultimo goal della partita ad un minuto dalla conclusione del match.



Prossimo appuntamento sabato 9 febbraio in trasferta contro l'Athletic Chiavari.