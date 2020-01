Un pareggio ed un ko per le cugine massesi di C2. Il Versilia in campo oggi in C1

Calcetto - Una giornata tra luci ed ombre quella appena conclusa per le formazioni apuane impegnate nei campionati di Calcio a 5 di Serie C.



SERIE C1

Il Versilia C5 è di scena questo pomeriggio (ore 16.30') al PalaPardini di Lido di Camaiore contro la formazione dell'Elba '97



SERIE C2

Un pareggio ed una sconfitta. Questo il resoconto delle due cugine massesi impegnate nel torneo di C2.



Per quanto riguarda il Massa Calcio a Cinque è arrivato un pari casalingo alle Coline Massesi . Bianconeri che hanno pareggiato col punteggio di 2-2 contro il Monsummano Calcio a 5 . Con questo punto i biancoblu salgono a quota 33 punti ameno uno dal trio di testa composto da Atletico Fucecchio, lo stesso Monsummano ed il Five To Five. Prossimo appuntamento la trasferta sul terreno dell'Oltreserchio.



Ko esterno di misura invece per il Futsal Massa. I bianconeri hanno ceduto ai padroni di casa della Sestoese che è passata col punteggio di 3-2. Futsal Massa che la prossima settimana sarà di scena alle Colline Massesi contro il Real Montecarlo.