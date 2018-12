Calcio a 5, Serie C: giornata amara per le squadre apuane

Il Futsal Massa lotta ma perde con il Monsummano. Il Massa Calcio a 5 nulla può con la capolista

Calcetto - Sconfitta immeritata per il Futsal Massa per 4-5 contro il Monsummano. Primo tempo equilibrato con i bianconeri puniti ai primi due errori (2-0), poi Luca Molinari (foto) accorcia ma gli ospiti ritrovano il doppio vantaggio, ancora annullato da Luca Molinari (2-3).



Da li assedio totale dei massesi, ma purtroppo poco attenti in difesa con errori che gli sono costati altre due reti. A nulla son servite le reti di De Gubernatis e Quadrelli nel filale, finisce 4-5 per il Monsummano.



Non è andata meglio al Massa Calcio a 5 di mister Vatteroni. I blues hanno perso tra le proprie mura contro la capolisti Futsal Pontedera con un perentorio 5-0.



Al termine della 13° giornata la classifica vede il Massa Calcio a 5 in 7° posizione con 22 pt, sotto di due punti il Futsal Massa in 8° posizione, a 4 lunghezze dalla zona play out.