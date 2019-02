Calcio a 5, Serie C: bene le due massesi

Non delude il Massa Calcio a 5, convince il Futsal Massa

Calcetto - Nella serata di venerdì 22 febbraio, arriva finalmente una bella e convincente vittoria del Futsal Massa che contro l'Unione Montalbano chiude con un roboante risultato di 13 reti a 5, grazie alle doppiette di Tognini, Balloni, Michelelotti e Molinari Luca e i gol di Salvatori, Quadrelli, Molinari Paolo, Soldati e Gennai.



Tre punti importanti per la classifica e il morale dei bianconeri che riaccendono vivamente la speranza playoff lontani ora solo 6 punti. Quinto posto occupato proprio dai cugini del Massa Calcio a 5 (38 pt) che non hanno deluso nella partita casalinga contro il Poggio a Caiano, chiudento con un inequivocabile 5-2 (Tripletta di Ricci, Tenerani e un autogol).



Venerdì Il Futsal (32 pt) ospiterà alle Colline Massesi il Five to Five (25 pt), mentre il Massa Calcio a 5 sarà ospite della Timec (18 pt)