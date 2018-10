Calcio a 5, Serie B: Città di Massa in vetta

Quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa per i bianconeri grazie ad uno scatenato Garrote

Calcetto - Quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa per il Città di Massa che, nella seconda giornata di campionato di Serie B, ha espugnato il difficile campo della Sangiovannese. Tre punti fondamentali che proiettano i bianconeri in testa alla classifica, insieme alla corazzata OR Reggio Emilia C5.



Inizio in discesa per gli Apuani che passano subito in vantaggio grazie alla rete di Zoppi. La gara continua con una fase di studio tra le squadrea, senza grandi occasioni da ambo le parti, fino al pareggio dei padroni di casa, proprio sul finire del primo tempo.



Nel secondo tempo la squadra di mister Garzelli entra in campo con un piglio diverso, alzando i ritmi e schiacciando gli avversari nella propria meta' campo. Uno scatenato Garrote con due reti porta la squadra sul 3 a 1, vantaggio però accorciato subito dai padroni di casa. Poi a chiudere i giochi ci pensa ancora Garrote su tiro libero, siglando la sua tripletta personale che vale il 4 a 2 finale.



Una vittoria importantissima per il Città di Massa che da continuità alla striscia positiva di risultati, arrivati, come quest'ultimo, con un ottima organizzazione di squadra e con la determinazione giusta per affrontare da protagonisti un campionato difficile come quello di Serie B.



Formazione: Battelli, Dodaro, Salvini, Ussi, Grossi, Manfredi, Zoppi, Cattani, Garrote, Berti, Perciavalle, Lazzini.

Reti: Zoppi, Garrote, Garrote, Garrote



Prossimo appuntamento a Mercoledì 17 Ottobre alle 21:30 presso tensostruttura delle "Colline Massesi", per il secondo turno di Coppa della Divisione contro il Montecalvoli.