Calcio a 5, Serie B: a tu per tu con José Antonio Linero Garrote

L'asso del Città di Massa ha le idee chiare: "Sono qui per fare la storia di questa società"

Calcetto - C'è grande entusiasmo nel quartier generale del Città di Massa Calcio a 5. L'esordio stagionale nel difficile campionato di Serie B è stato più che positivo. Un bel 6-5 rifilato alla Mattagnanese grazie alla tripletta di Bandinelli e alle reti di Grossi, Lazzini e Garrote. E' proprio quest'ultimo l'arma in più dei bianconeri in questa stagione che si prospetta spumeggiante: José Antonio Linero Garrote, il top player spagnolo approdato a Massa nell'ultimo giorno di mercato che ha cambiato gli equilibri della squadra e gli obiettivi della società.



Cosa ti ha spinto a venire a giocare nella nostra Città?

"Mi è piacuta l'accoglinza della città e della squadra. Mi sono sentito subito come in una famiglia. Lo scorso anno ero al Città di Sestu e non ero sicuro di rimanere, così nell'ultimo giorno di mercato ho accettato l'offerta del Città Di Massa che ha mostrato grande interesse per me. Prima di venire mi sono informato sulla serietà della società e ho avuto risposte positive."



Sei il primo straniero di grande livello nella squadra. Quanto ti stimola questa cosa?

"Per me è un orgoglio essere il primo straniero nella storia della società, e un stimolo importante e sono quì per fare la storia, sia a livello collettivo che personale".



Hai giocato in Spagna, Francia e in Italia. Come vedi il livello di questa Serie B?

"Non posso ancora di dire se il livello di questa Serie B è più alto o basso, ma in Puglia ho giocato 4 anni in Serie B e il livello era importante, di conseguenza credo che sia molto difficile anche questo campionato. Spagna è piu professionale, Francia un po più basso, in Italia si gioca più nel senzo fisico, molto uno contro uno, come si gioca il Calcio a 5 tradizionalmente".



Che obiettivo ti sei posto venendo a giocare a Massa. Vuoi vincere il campionato?

"L'obiettivo e fare il massimo possibile, sia nel collettivo che nel personale. Sono stato partecipe in due promozioni della Serie B alla Serie A2, Barletta e Atletico Cassano, però non è una cosa semplice, abbiamo bisogno di tutta la squadra, questo non dipende da un solo giocatore".



Sabato scorso vittoria contro la Mattagnanese. Che partita è stata?

"Abbiamo vinto una partita difficile ma abbiamo meritato dal primo all'ultimo minuto. Senza dubbio abbiamo fatto la partita. Quindi bene così!".