Calcio a 5, secondo ko per il Futsal Massa

Periodo complicato per i bianconeri del presidente Mosti

Calcetto - Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Futsal Massa che cade per 3-1 sul campo del Poggio a Caiano.



La gara si decide nel primo tempo che si conclude per 2-0 a favore dei locali. I massesi giocano bene, attaccando molto, ma purtroppo è mancata fantasia sotto porta. Nel secondo tempo stesso copione, con Poggio a Caiano che gioca a palla lunga e il Futsal che ci prova con insistenza ma senza trovare il gol, colpendo anche due pali. Poi arriva il 3-0 preso con l'uomo in meno, per espulsione ingiusta di De Gubernatis, e nel finale il gol della bandiera di Paolo Molinari per il definitivo 3-1.



Prossima partita venerdi 26 ottobre in casa con la Timec.