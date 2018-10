Calcio a 5, prima sconfitta per il Futsal Massa

Scivolone dei bianconeri che tra le mura amiche ne prendono sei

Calcetto - Prima sconfitta della stagione per il Futsal Massa che dal "tendone" delle Colline Massesi esce sconfitto per 6-1 contro la Trident.



Partita storta su tanti aspetti. Partiti subito sotto per un errore difensivo, i bianconeri riscono a trovare il pareggio di Tognini, ma poi si perdono e chiudono la prima frazione sotto 3-1.



Nel secondo tempo il Futsal prova a rimettersi in partita ma arriva il 4-1 e la partita si chiude quì. Col portiere in movimento arrivano altri 2 gol.



Dopo 3 vittorie una brutta frenata che toglie un po di entusiasmo alla neo promossa ma non la consapevolezza di essere una squadra più che adatta alla categoria. Prossima partita venerdì prossimo sul campo del Poggio a Caiano.