Calcio a 5, prima sconfitta per il Città di Massa

Sul campo del Cesena i bianconeri si fanno rimontare il doppio vantaggio

Calcetto - Prima battuta d'arresto per il Città di Massa Calcio a 5 che in trasferta contro il Futsal Cesena sabato pomeriggio ha perso per 4-2. Il risultato sicuramente anche da attribuire alla stanchezza fisica della squadra apuana che ha giocato diversi match molto ravvicinati, anche contro squadre di categorie superiori, e alla mancanza, per infortunio al ginocchio, del fuoriclasse Simone Cattani che probabilmente starà fuori per tutta la stagione.



Un primo tempo tutto sulla fase difensiva da entrambe le squadre, nessuna grande azione, un Cesena piuttosto falloso che dopo pochissimi minuti ha raggiunto la quota minima di falli per permettere agli apuani di giocarsi dei tiri liberi. Così è stato: a 6 minuti dalla fine del primo tempo la squadra di mister Garzelli si è conquistata un tiro libero messo a segno dallo spagnolo Garrote: Dopo pochi minuti un nuovo tiro libero che però Lazzini non mette in porta. Quasi sulla fine del primo tempo il Città di Massa conquista un altro tiro libero che Perciavalle mette in rete.



Il secondo tempo sembra prendere esempio dal primo, il Futsal Cesena però è più calmo ed equilibrato, cerca di evitare il ripetersi della situazione dei 20 minuti precedenti, ma con una spinta in più, perché parte all'attacco. Sempre buona la difesa del Città di Massa che però non riesce a sostenere per molto i passaggi della squadra avversaria. Gli apuani abbastanza affaticati e con il portiere Dodaro un po' disattento, non sfondano quasi mai la metà campo avversaria. Con un paio di colpi messi a sesto bene, uno dietro all'altro che passano sotto le gambe di Dodaro, portano al pareggio del Cesena. Da li un'escalation di giocate sbagliate dei massesi e mister Garzelli decide di mettere in campo il portiere in movimento, sostituendo Dodaro con Ussi. Buoni i movimenti ma il Cesena si chiude bene, e al primo errore degli apuani arriva il 3-2. Il Città di Massa tenta il "forcing" finale ma ciò che arriva è il 4-2 dei locali che chiude definitivamente la partita.



Dopo questa sconfitta, il Città di Massa è secondo in classifica (15 pt) nel campionato di serie B, alle spalle della corazzata Olimpia Regium, ancora a punteggio pieno con 18 punti.