Calcio a 5, pareggio sfortunato per il Futsal Massa

Contro la seconda in classifica Limite a Capraia doppietta di Quadrelli ma finisce 2-2

Calcetto - Nella serata di venerdi, incredibile pareggio per il Futsal Massa in una partita molto equilibrata contro al seconda in classifica Limite a Capraia. Primo tempo che termina 1-0 per i massesi con gol di Quadrelli (a fine gara giudicato come migliore in campo). Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio su punizione. Poi grande equilibrio fino a 2 minuti dal termine quando Quadrelli, su assiste di De Gubernatis, mette dentro il 2-1 per la doppietta personale. Ma negli ultimissimi secondi il Limite da distanza siderale mette dentro un altra punizione micidiale che chiude l'incontro con il risultato di 2-2. Per come si era messa la partita, 2 punti persi per i bianconeri che però hanno disputato una bella partita contro la seconda in classifica.



Venerdì prossimo un altro interessante match in terra lucchese contro l'Oltreserchio.