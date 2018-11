Calcio a 5, pareggio amaro per il Futsal Massa

I locali del Five to Five recuperano un doppio svantaggio nei minuti di recupero

Calcetto - Finisce 4-4 la trasferta del Futsal Massa sul campo dell'abbordabile Five to Five. Un pareggio che suona come due punti persi per come si era messa la partita.



Il primo tempo termina 2-1 per i locali. Bianconeri in vantaggio con De Gubernatis che però con una sfortunata autorete rimette il risultato in parità. Poi avversari di nuovo avanti su punizione. A inizio ripresa Sermattei mette dentro il 2-2. Successivamente De Gubernatis e ancora Sermattei con due belle doppiette trovano il doppio vantaggio. Poi nei minuti di recupero la beffa, 2 reti in un minuto per il 4-4 finale.



Perossimo appuntamente a venerdi 16 novembre nel matche casalingo contro il Pontedera.