Calcio a 5, le gare del weekend

Calcetto - Un nuovo fine settimana denso di appuntamenti per gli appassionati di Calcio a 5.

Questi gli impegni delle formazioni apuo versiliesi



SERIE A2

Per il Città di Massa, dopo la vittoria in Coppa contro l'Imolese è ora di tornare al campionato. I bianconeri saranno impegnati domani pomeriggio, sabato 9 novembre alle 16 al Palasport Seven Infinity di Gorgonzola per affrontare il Milano C5. Una gara che si preannuncia davvero molto interessante con Massa al primo posto a 14 punti in coabitazione con Chiuppano e Milano, quarto con dodici punti.



SERIE C1

Appuntamento in trasferta anche per il Versilia Calcio a Cinque. I biancocelesti saranno infatti impegnati questa sera sul terreno di gioco del Limite e Capraia. Versiliesi attualmente al secondo posto con 11 punti seppure in coabitazione con altre tre squadre.



SERIE C2

Dopo la pausa di campionato tornano in campo le due cugine massesi. Gara casalinga alle Colline Massesi per la formazione del Massa Calcio a Cinque che se la vedrà con la formazione lucchese del Real Montecarlo. Massa Calcio a Cinque che prima della sosta era incappata nella prima sconfitta nel big match con il Five To Five.



Gara fuori casa invece per il Futsal Massa che affronterà la trasferta sul parquet del Monsummano. Gara impegnativa per i bianconeri contro i pistoiesi che attualmente occupano la seconda posizione. Futsal Massa che nelel ultime uscite è riuscito a risalire la china dopo una partenza in difficoltà ed ora ha otto punti in graduatoria.



________

NM