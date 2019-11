Calcetto -

In serie C2 di calcio a cinque luci ed ombre per le squadre apuane dopo la disputa della giornata di ieri. Il Massa Calcio a Cinque si impone alle Colline Massesi con il netto punteggio di otto a uno contro i lucchesi del Real Montecarlo Una gara senza storia dove i biancoblu hanno conquistato tre importantissimi punti per restare in scia della capolista Five To Five che a fatica si è imposta per 3-2 sul terreno del fanalino di coda Cus Pisa.

Venerdi amaro invece per i cugini del Futsal Massa che vengono superati col punteggio di cinque a uno dai padroni di casa del Monsummano.



Questi i risultati del turno



Atletico Fucecchio 7-2 Montecatini Murialdo

Cus Pisa 2-3 Five to Five

Massa Calcio a Cinque 8-1 Real Montecarlo

Monsummano 5-1 Futsal Massa

Oltreserchio 6-3 Folgor Calenzano

Poggio a Caiano 0-2 Sestoese

Montalbano 4-4 Timec



La Classifica dopo turno è la seguente



Five to Five 19

Monsummano 18

Massa Calcio a Cinque 16

Sestoese 16

Atletico Fucecchio 15

Montecatini Murialdo 12

Olttreserchio 10

Futsal Massa 8

Real Montecarlo 7

Timec 6

Poggio a Caiano 6

Montalbano 4

Folgor Calenzano 3

Cus Pisa 1