Calcio a 5, il Massa Calcio a 5 stravince il derby

Contro un deludente Futsal Massa i blues dominato e chiudono con un clamoroso 7-0

Calcetto - Grande vittoria nell'atteso derby per il Massa Calcio a 5 che con un clamoroso 7-0 annichilisce un Futsal Massa in crisi di risultati. Non c'è stata partita al "Fescione", i ragazzi di mister Vatteroni hanno tirato fuori la prestazione perfetta grazie alla tripletta di Nari, alle doppiette di Imelli e Biondo e alla rete di Mosti.



Dopo questo risultato il blues salgono in piena zona play off, mentre i bianconeri del presidente Mosti perdono quota ma rimangono sempre nelle zone nobili della graduatoria.