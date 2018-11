Calcio a 5, il Futsal vince e torna in vetta

Appaiata con Trident e Limite e Capraia

Calcetto - Seconda vittoria di fila del Futsal Massa che con un più che convincente 8-2 batte la malcapitata Unione Montalbano



Primo tempo non entusiasmante con molti errori sotto porta. Apre le danze Luca Molinari e replica Balloni, poi arriva il gol ospite su ripartenza. Nella ripresa non c'è stata partita, con altre reti di Gennai e Sermattei. Dal 4-1 è stata tutta in discesa con altre reti di Molinari Luca e Balloni, autori di 2 triplette. Sa segnalare il debutto da titolare per il portiere Del Sarto (2001).



Tre punti che vedono il Futsal primo in classifica alla pari merito con Trident e Limite e Capraia.