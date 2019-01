Calcio a 5, il Futsal ne da 9 all´Isola D´Elba

Sugli scudi Tognini, Vignali e Balloni con 3 doppiette

Calcetto - Nella giornata di sabato 26 gennaio arriva una bella e importante vittoria per il Futsal Massa che vince sul fanalino di coda Isola D'Elba per ben 9 reti a 1. Partita mai in discussione e sempre sotto controllo per i massesi, già avanti nel primo tempo per 4-1 con reti di Michelotti (prima rete in C2), autogol e doppietta di Tognini, al ritorno al gol dopo la lunga assenza. Nella ripresa il Futsal continua a spingere e trova altri 5 gol con doppiette di Vignali e Balloni e il sigillo di Quadrelli.



Continua il buon momento dei bianconeri che rimangono vicini alla zona playoff. Venerdì prossimo sarà come una finale a Cascina contro i locali del Trident.