Calcio a 5, il Futsal Massa torna dall´Elba con i 3 punti

Bianconeri vincono ben 11-5 e volano in testa alla classifica a punteggio pieno.

Calcetto - Il Futsal Massa fa bottino pieno anche all'Isola D'Elba e torna in "patria" da prima in classifica (a pari merito con il Monsummano), grazie a tre vittorie nelle prime tre gare.



Futsal che passa in vantaggio con Quadrelli, poi gli avversari ribaltano il risultato, portandosi sul 3-1, ma all'ultimo minuto di recupero Gennai accorcia.



Dopo un primo tempo insufficiente, i bianconeri, in divisa gialla, scendono in campo con un altro piglio, più convinti e con un super Gennai, autore alla fine di 5 gol, vanno avanti, per poi consolidare largamente il risultato con le reti di Molinari Luca e Paolo, doppietta di De Gubernatis (ritornato dall'infortunio) e infine Quadrelli.



Da segnalare il debutto tra i pali del giovane Del Sarto e di Soldati.



Appuntamento alla prossima partita, fissata per venerdì 13 ottobre (ore 21.30) a Massa contro la Trident.