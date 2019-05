Calcio a 5, il Città di Massa vuole la remuntada

L'andata della finalissima che vale la Serie A è finita 7-4 per la Sangiovannese. Sabato prossimo previsto il tutto esaurito alla tensostruttura delle Colline. Da lunedì la prevendita

Calcetto - L'attesissima finale di andata play off di Serie B tra Sangiovannese e Città di Massa, giocata sabato 18 maggio pomeriggio, è terminata a favore degli aretini con il risultato di 7-4. Partita equilibrata nella quale le due formazioni di sono affrontate senza esclusione di colpi, all'interno di una tensostruttura di Piazza Palermo gremita di persone, e che alla fine ha visto chiudere con un discreto vantaggio i padroni di casa.



Un margine di tre gol da recuperare per i ragazzi di mister Garzelli che sabato prossimo alle "Colline Massesi" saranno spinti da tutta la città per cercare la "Remuntada". Impresa difficile ma non impossibile per i bianconeri che più volte nel corso del torneo si sono dimostrati capaci di rimonte ben più difficili.



Una stagione importantissima quella della squadra del presidente Vannucci che, dopo la finale delle Final Eight raggiunta, ha conquistato con largo anticipo gli spareggi per la Serie A, seconda incontrastata dietro solo alla corazzata Olimpia Regium. Sabato 25 maggio si porspetta il tutto esaurito per la sfida decisiva, per questo motivo da lunedì 20 maggio sarà aperta la prevendita: dopo le 17:30 recarsi al centro sportivo “Calcetto Il Lago” per acquistare il biglietto.