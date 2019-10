Calcio a 5, il Città di Massa vince anche in coppa

Calcetto - Ieri sera, al Palasport di via degli Oliveti, si è giocato il secondo turno della Coppa Italia di SerieA2 di Calcio a 5. Protagonisti i bianconeri del Città di Massa che, dopo la bellissima vittoria a Imola di sabato scorso, si sono imposti anche contro il Futsal Pistoia, avanzando così al prossimo turno di Coppa.



La partita è stata giocata con gli spalti vuoti, ancora non è stato dato l’ok della Commissione di pubblico spettacolo per l’agibilità del nuovo impianto. Match tirato, finito ai supplementari dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, che ha visto protagonista ancora una volta il nuovo arrivato Ribeiro, autore di una doppietta come Quintin. I ragazzi di mister Garzelli sono riusciti a recuperare dopo essere stati sotto di 2 gol a pochi minuti dal termine.



Nel post partita capitan Dodaro si è presentato soddisfatto ai microfoni dei giornalisti: “Stasera è stato faticoso perché entrambe le squadre volevano portarsi a casa la partita. Siamo felici, abbiamo recuperato due reti nel giro di poco, ad una manciata di minuti dalla fine. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per portare a casa il risultato e passare il turno.”