Calcio a 5, il Città di Massa supera il Bagnolo per 7-3

Prossimo appuntamento in Coppa Italia la gara casalinga dell'8 dicembre con l'Olimpia Regium

Calcetto - Il Città di Massa continua a collezionare vittorie. Ieri sera in occasione della semifinale di Coppa Italia gli apuani hanno vinto 7-3 contro il Bagnolo, conquistandosi la finale per aggiudicarsi un posto nelle Final Eight. Sin dall'inizio del primo tempo la squadra di mister Garzelli è stata superiore, il primo goal è stato messo a segno dal livornese Perciavalle, il secondo da Manfredi, a distanza di pochissimo tempo. Poi il Bangolo segna e tenta la rimonta ma con scarsi risulati.



Entrambe le squadre erano molto agguerrite e piuttosto fallose, infatti il primo tempo ha visto anche la conquista da entrambe le formazioni di due tiri liberi. Per i massesi messo a segno da Bandinelli, invece lo spagnolo Garrote non riesce a far entrare la palla in porta, ma fa comunque una magia su punizione, battendola in maniera magistrale e facendo entrare la palla come un razzo all'interno della porta avversaria. Anche il Bagnolo conquista due tiri liberi, uno non va a segno perchè la palla prende il palo, l'altro parato dalle mani di Dodaro che non delude mai. Tante ammonizioni, il Bagnolo perde a metà del primo tempo il portoghese Evandro, pilastro importante nella formazione avversaria. Il primo tempo si conclude 4-1 per il Città di Massa. Inizia il secondo tempo, i piemontesi sono molto accaniti per cercare di recuperare il risultato fino ad ora subito e soprattutto per ovviare alla mancanza del giocatore perso nel primo tempo, ma il Città di Massa non fa passare nulla. Segna di nuovo Garrote il goal del 5-1 e poco dopo Bandinelli su assist del portiere Dodaro segna il 6-1. Il Bagnolo, vista la situazione mette in campo il portiere in movimento, non eseguito in maniera impeccabile che però fa perdere un po' il controllo ai massesi, e gli fa segnare la seconda rete. Una distrazione in difesa fa prendere al Città di Massa anche il terzo goal. Poi a tre minuti dalla fine della partita viene espulso Garrote per simulazione, questa espulsione gli varrà la squalifica nella finale per conquistare le Final Eight. Gli apuani sono inarrestabili, Perciavalle fa doppietta e mette in rete l'ultimo goal della partita. Il risultato si chiude 7-3 per il Città di Massa che vola in finale del girone e proverà a conquistarsi un ambito posto nelle Final Eight. Prissimo appuntamento di campionato, in casa sabato 8 dicembre alle ore 15:00, contro l'Olimpia Regium.