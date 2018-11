Calcio a 5, il Città di Massa sorride anche in Coppa

Contro il Montecalvoli a segno Percivalle, doppietta, e Garrote. Brutto infortunio a Simone Cattani

Calcetto - Il Città di Massa vince ancora. In trasferta di Coppa Italia Serie B mercoledi sera sul campo del Montecalvoli i bianconeri sono riusciti a portarsi a casa il match per 3 reti a 1.



Nel primo tempo sembrava che la squadra della provincia di Pisa fosse superiore, partiti subito all'attacco contro i massesi inizialmente più blandi e rilassati. Questa rilassatezza ha portato a perdere l'attenzione con la successiva prima rete dei locali. Un po' di fatica nella ripartenza del Città di Massa, che però non si è persa d'animo ed ha alzato il ritmo. Perciavalle, il numero 13 degli apuani, dopo una grande azione sulla fascia laterale, ha scavalcato il portiere, mettendo a segno la prima rete. Poi lo spagnolo Garrote fallisce un penalty.



Nella ripresa la squadra di mister Garzelli è entrata in campo più determinata e dopo pochissimo si è portata avanto con Garrote: palla a Perciavalle che dopo aver saltato il portiere in uscita ha consegnato allo spagnolo che a porta vuota ha messo dentro il 2-1. Dopo una manciata di minuti Perciavalle mette a segno la terza rete. Nei minuti finali i massesi avrebbero potuto segnare ancora con belle le azioni, ma non si sono concluse positivamente.



Purtroppo con questa trasferta il Città di Massa si porta a casa anche un grosso infortunio al ginocchio di Simone Cattani, per capirne l'entità sarà necesaario aspettare ulteriori accertamenti.



Sabato 10 novembre ancora in campo per il campionato di Serie B, in trasferta sul campo del Cesena.