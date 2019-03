Calcio a 5, il Città di Massa parla spagnolo

Contro il Cesena i bianconeri vincono 5-0 grazie alle reti di Garrote e Quintin. Prossima settimana Final Eight di Coppa Italia

Calcetto - Il Città di Massa vince ancora e si conferma secondo in classifica nel campionato di Serie B. Alla tensostruttura “Colline Massesi” contro la quarta forza del torneo Futsal Cesena i ragazzi di Garzelli hanno vinto con merito, andando a segno con i due assi spagnoli Garrote e Quintin.



Un Città di Massa superiore dal primo secondo. Dà l'avvio alla partita un bellissimo goal dello spagnolo Quintin con un tiro potente da distanza che sfiora la traversa e si infila nella porta avversaria. A metà del primo tempo il raddoppio con Garrote, al termine di una serie di scambi e precisi uno-due con Tonelli. Prima della pausa il terzo gol che mette già in cassaforte il risultato, con un rapidissimo contropiede concretizzato ancora dallo spagnolo Garrote.



Ripresa piuttosto tirata che vede svariati tentativi di assalto da parte degli avversari del Cesena ma Dodaro, sempre attento, riesce a mantenere il risultato sul 3-0 fino a quando Quintin sorprende il portiere avversario, intercettando un passaggio e mettendo dentro il 4-0 da quasi metà campo. Partita in discesa per i bianconeri che alla fine chiudono sul 5-0 con l'ultima rete di Garrote.



La prossima settimana la squadra del presidente Andrea Vannucci sarà protagonista delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B, prestigiosissimo appuntamento fissato dall'8 al 10 marzo a Campobasso. Il campionato riprenderà sabato 16 marzo con gli apuani di nuovo in casa contro la Poggibonsese.