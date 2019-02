Calcio a 5, il Città di Massa gioca a tennis con la Pro Patria

Tre doppiette per i bianconeri

Calcetto - Il Città di Massa porta a casa il risultato dalla trasferta contro la Pro Patria S.Felice con un punteggio di 6-2, grazie alle doppiette di Ussi e Garrote, Quintin.



Un primo tempo che ha visto più superiore la squadra ospite, un bel ritmo della Pro Patria che giocava spedita e sembrava vincente. Una disattenzione della difesa ha portato gli avversari a segnare subito una rete con Drago che li ha visti in vantaggio. Nonostante un paio di occasioni buone il Città di Massa sembrava essere un po' sfortunata, anche se riesce a pareggiare con un goal di Ussi, grazie ad un grande assist di Quintin che fa concludere il primo tempo 1-1.



A inizio secondo tempo i modenesi sembrano essere superiori, dopo pochi secondi segna il secondo goal Lari. Poi i ragazzi di Garzelli come spesso stanno facendo ultimamente, cambiano marcia. Il goal del pareggio è dello spagnolo Quintin e successivamente con Garrote arriva la rete del sorpasso. La Pro Patria S.Felice cerca quindi di recuperare la partita con il portiere in movimento ma di nuovo una rete di Quintin porterà la squadra apuana sul punteggio di 4-2 e poi di nuovo Ussi per il 5-2. A 20 secondi dalla fine una bella azione corale con il finale di Garrote che metterà in porta l'ultimo goal della partita.



Prossimo appuntamento sabato 2 marzo in casa contro il Futsal Cesena.