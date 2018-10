Calcio a 5, il Città di Massa gioca a tennis con l´Athletic

Sei reti a uno per la squadra apuana che rimane prima a punteggio pieno in Serie B

Calcetto - Altra vittoria del Città di Massa che "asfalta" l'Athletic nel match di sabato pomeriggio. Sei reti a uno per la squadra apuana che rimane prima a punteggio pieno nel campionato nazionale di calcio a cinque in Serie B. Soddisfazione per il mister Riccardo Garzelli che “vola basso” ma non nasconde l'orgoglio per i ragazzi che hanno giocato una partita ad alta tensione per tutti i 40 minuti.



Un primo tempo tirato, la squadra ospite ha impostato la partita in fase divensiva con relative ripartenze. E' il goal dello spagnolo Garrote a rompere gli equilibri a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Aubito dopo però una ripartenza della squadra di Chiavari porta al goal del pareggio.



Nella ripresa la squadra apuana parte molto concentrata e attacca. Nel giro di due minuti si porta in vantaggio con la rete di Perciavalle, raddoppiato quasi nell'immediato con un goal di Grossi. Sul 3-1 i massesi e continuano ad attaccare dando poche speranze agli avversari che non riescono a sfondare la porta magistralmente coperta da Dodaro. Il 4-1 arriva da una punizione di Manfredi battuta in maniera magistrale. A cinque minuti dalla fine due goal di Garrote che alla fine sbaglia anche un rigore. La partita si chiude 6-1 per ilCittà di Massa che si conferma prima in classifica.



Prossimo appuntamento sabato 27 ottobre in trasferta a Bologna contro il Sant'Agata.