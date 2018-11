Calcio a 5, il Città di Massa corsara anche in Coppa Italia

Bellissima sfida con il Pistoia vinta ai calci di rigore

Calcetto - Il Città di Massa vince ancora ed entra a far parte delle sedici squadre italiane a contendersi la coppa della divisione. Un match sofferto quello di mercoledì sera alla tensostruttura “Colline Massesi” contro il Futsal Pistoia, squadra in categoria A2, che ha lasciato tutti in apnea.



L'inizio della partita vede la squadra apuana subito superiore con un goal a 30 secondi dall'inizio dello spagnolo Garrote. Il Futsal Pistoia atleticamente molto preparato è ripartito subito segnando il goal del pareggio ma la squadra massese non si è persa d'animo e grazie ad un assist ben piazzato da Grossi per Cattani ritorna in vantaggio. Il primo tempo ha visto anche l'espulsione di Manfredi, ammonito prima di entrare in campo per un errore e subito dopo ammonito per un rimpallo del tutto dubbio. Il Città di Massa si trova a giocare con un uomo in meno e questo fa si che gli avversari piazzino un'altra rete, è di nuovo Garrote però a segnare con un goal su tiro libero a far concludere il primo tempo con la squadra massese in vantaggio di 3 reti a 2.



Il secondo tempo con il pareggio del Futsal Pistoia. Appare palpabile da parte di entrambe le formazioni la fatica ma l'orgoglio di volercela fare a tutti i costi. Garrote poi segna un goal magistrale a 4 minuti dalla fine e sembra che tutto sia scritto. Il Pistoia non si perde d'animo e comicia a giocare con il portiere in movimento e riesce a pareggiarte a 12 secondi dalla fine.



Si va ai supplementari, 5 minuti per tempo. Il Futsal Pistoia non fa in tempo ad entrare in campo che segna il 5-4, gli apuani però non si perdono d'animo e Garrote a inizio secondo tempo segna un'altra rete e riporta al pareggio che porta ai rigori.



In porta per il Città di Massa Luca Dodaro che ne pare ben 3 mentre il gol della vittoria arriva dai piedi da Cattani.



Il Città di Massa vincendo andrà al 4° turno di Coppa Italia e potrebbe trovarsi davanti dei colossi della serie A1.



Sabato alle 15:30 prosegue il campionato, il Città di Massa giocherà in casa contro il Pro Patria S.Felice.