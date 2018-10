Calcio a 5, il Città di Massa continua a convincere

Vittoria nel secondo turno di Coppa. Domani alle "Colline" arriva l'Athletic

Calcetto - Bellissima vittoria del Città di Massa Calcio a 5 quella di mercoledì 19 ottobre, in occasione del secondo turno di Coppa della divisione, contro il Montecalvoli Calcio a 5. Tre goal magistralmente eseguiti da Perciavalle, Zoppi e Berti che portano la squadra del presidente Andrea Vannucci al terzo turno.



Uno scontro diretto che ha visto la formazione apuana, in una forma fisica smagliante, surclassare il pisani. Primo tempo senza esclusione di colpi con le due squadre che si sono tenute testa. Passa in vantaggio il Montecalvoli, poi Perciavalle segna il goal di pareggio. A portare la squadra in vantaggio ci pensa Zoppi che segna una rete prima della fine del primo tempo. Ripresa tirata con entrambe le squadre molto accanite, il Montecalvoli tenta una rimonta per portarsi al pareggio, ma l'apuano Berti mette a segno la rete del 3-1. Buona la difesa per il Città di Massa anche se da lì a poco il Montecalvoli segnerà un'altro gol ma ininflunte sul passaggio del turno. Finisce 3 a 2 per i bianconeri che continuano la scalata portandosi a casa un'altra vittoria.



Appuntaento a domani 20 ottobre pomeriggio, quando alle ore 15:00 presso la tensostruttura “Colline Massesi” di Massa, il Città di Massa sfiderà l'Athletic per la terza giornata di andata del campionato nazionale di Serie B.



Di seguito i convocati di sabato 20 ottobre: Dodaro, Battelli, Ussi, Grossi, Manfredi, Cattani, Perciavalle, Lazzini, Berti, Garote, Zoppi, Bandinelli.