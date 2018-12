Calcio a 5, il Città di Massa cede alla capolista

Risultato pesante contro l'Olimpia Regium, finisce 2-9. Apuani rimangono secondi in classifica

Calcetto - Olimpia Regium batte il Città di Massa per 9 reti a 2. Gli apuani questa volta non sono riusciti a mantenere la sequela di vittorie collezionate fino ad ora, ma rimangono comunque secondi in classifica in campionato di Serie B.



Una partita molto tirata, entrambe le squadre accanite per raggiungere il risultato. Un primo tempo che sembrava concludersi sullo 0-0 ma un rigore dubbio ha portato la squadra romagnola in vantaggio. L'Olimpia conquista poi un tiro libero che mette a segno e la prima frazione si conclude 0-2.



Nella rirpesa i massesi sembrano essere un po' fiacchi, gli emiliani ne approfittano e partono in attacco, tre reti di fila del numero 15, Ruggero, portano il risultato 0-5. Buono il ritorno nel Città di Massa di Davide Sermattei che nonostante il poco allenamento e la stanchezza segna il primo goal per i locali. Poi sale in cattedra il portiere dell'OR Reggio Emilia che nega la rimonta con parate superlative. Mister Garzelli decide quindi di giocare con il portiere in movimento, ma nessuna palla va a segno, e facilita gli avversari permettendo altri 3 goal. A 20 secondi dalla fine gli apuani conquistano un tiro libero che Salvini mette a segno.



Prossimo match contro il Bagnolo in trasferta sabato 15 dicembre.