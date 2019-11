Calcio a 5, giornata ok per le massesi

Calcetto - Sono arrivate due nette vittorie per le due cugine massesi partecipanti al campionato di serie C2 di Calcio a cinque regionale.



Il Massa Calcio a 5 fa la voce grossa in trasferta imponendosi sulla formazione del Montecatini per 9-3 per i biancoblu a segno Bendinelli ed Imelli con triplette personali oltre ai gol di Biondo, Menchini e Quadrelli.



Successo interno alle Colline Massesi anche per il Futsal Massa (foto). I bianconeri si impongono per 5-1 sull'Oltreserchio. Le realizzazioni bianconere di De Gubernatis (tripletta per lui), Vignali e Tognini.



Questa la classifica del girone A di C2 dopo otto giornate.



Monsummano 21

Massa Calcio a Cinque 19

Five to Five 19

Sestoese 19

Atletico Fucecchio 18

Montecatini 12

Futsal Massa 11

Oltreserchio 10

Poggio a Caiano 9

Real Montecarlo 7

Folgor Calenzano 6

Timec 6

Unione Montalbano 4

Cus Pisa 1





