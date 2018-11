Calcio a 5, giornata no per il Futsal Massa

Contro il quotato Pontedera finisce 3-6. Venerdi prossimo il derby

Calcetto - Sconfitta casalinga per il Futsal Massa del presidente Giovanni Mosti che perde un po di terreno e scende in quinta posizione in coabitazione col Trident Sport e i cugini del Massa Calcio a 5, con cui si sfideranno in un incandescente derby il prossimo venerdi.



Partita già conclusa nel primo tempo, finito 3-0 per il Pontedera. Sfortunati i bianconeri che centrano 2 legni, non riuscendo a riaprire la partita. Nella ripresa, dall'ennesima palla persa, arriva il poker degli ospiti che poi rallentano, ma nonostante i tre gol di De Gubernatis (doppietta) e Sermattei, il distacco non scende mai sotto le tre reti. Finisce 3-6 una giornata da dimenticare contro una squadra organizzata che merita la seconda posizione in graduatoria.