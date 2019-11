Calcetto - Tornano in campo questa sera le formazioni apuo-versiliesi di Calcio a 5.



SERIE C1

Gara esterna per la capolista Versilia C5 che questa sera si reca a far visita al Signa. Per i biancocelesti un match importante per cercare di restare al comando del raggruppamento. Signa che attualmente gravita nelel posizioni medio basse della classifica a nove punti di distanza dal Versilia.



SERIE C2

Due match di particolare importanza per le due cugine massesi di serie C2.

Il Futsal Massa cerca di tornare a fare punti ospitando sul parquet delle Colline Massesi l'Unione Montalbano. I bianconeri sono attualmente all'ottavo posto di classifica e sono reduci dalla sconfitta esterna di Poggio a Caiano.



Trasferta invece per il Massa Calcio a Cinque. I biancoblu attualmente al secondo posto della graduatoria a quota 22, si recheranno a far visita alla Sestoese che segue a tre lunghezze di ritardo.



Venerdi prossimo 7 dicembre il superderby Massa Calcio a 5 - Futsal Massa