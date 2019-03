Calcio a 5, Futsal vince all’ultimo secondo

Bene anche il Massa C5 che passa in trasferta con la tripletta di Bendinelli

Calcetto - Vittoria incredibile e bellissima per 5-4 all’ultimo secondo per il Futsal Massa sul campo del Coiano Santa Lucia.

Parte bene il Futsal andando subito in vantaggio con una rete di Luca Molinari, i locali reagiscono subito pareggiando e portandosi in vantaggio a fine primo tempo su tiro libero.



Nella ripresa ripartono alla grande i bianconeri (venerdì in divisa arancio) che si portano sul 4-2 con le reti di Tognini, De Gubernatis (doppietta). Padroni di casa che non mollano e riescono di nuovo a rimettere il risultato in equilibrio, sfruttando un errore degli apuani a 30 secondi dalla fine.



Ma mister Torre la vuol vincere e negli ultimissimi secondi schiera il portiere di movimento. Mossa più che azzeccata dato che un Luca Molinari in gran forma firma il 5-4 definitivo.



Con questa vittoria il Futsal Massa sale a 41 punti, a 4 lunghezze dai cugini del Massa Calcio a 5 che sempre venerdi sera ha avuto la meglio sul Five to Five, vincendo 3-2 in trasferta grazie alla tripletta di Bendinelli.



Tabellino Coiano Santa Lucia-Futsal Massa 4-5



Coiano Santa Lucia: Risaliti, Brunelli, Guasti, Tasselli, Stracquadaini, Migliacci, Fiumanò, Nozzoli, Barattucci, Apruzzese, Mecca, Tasselli, Franchi. Allenatore: Giacomelli.

Futsal MassaReti: CSL: Apruzzese 2, Nozzoli, Mecca; FM: De Gubernatis 2, Molinari L. 2, Tognini.