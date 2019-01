Calcio a 5, due pareggi per le massesi

Futsal fa 2-2 a Oltreserchio. Massa Calcio a 5 torna da Monsummano con un 3-3

Calcetto - Un buon pareggio per il Futsal Massa nella seconda di ritorno del campionato di Serie C. Venerdi sera è finita 2-2 a Lucca contro il forte Oltreserchio. Partita equilibrata e ben giocata dal Futsal in vantaggio dopo 10 minuti con Luca Molinari ma recuperata prima della fine del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi l'Oltreserchio spinge e prova passare in vantaggio ma la partita resta sul pari, negli ultimi minuti locali in vantaggio ma a 2 minuti dalla fine ancora un gol di Luca Molinari per il definitivo 2-2 . Buona prova dove il Futsal ha dimostrato di essere in buona condizione. Da segnalare il debutto dell'ultimo acquisto Michelotti.



Un buon punto anche per il Massa Calcio a 5 che torna da Monsummano con un 3-3. Pareggio che permette ai blues di rimanere settimi in classifica e mantenere il distacco di 4 punti sulla rivale Futsal.



Classifica: Futsal Pontedera 35, Limite a Capraia 34, Coiano S. Lucia 31, Oltreserchio 29, Trident Sport 28, Monsummano 28, Massa Calcio a 5 26, Futsal Massa 22, Five to Five 18, Poggio a Caiano 16, Timec 11, Futsal Empoli 9, Unione Montalbano 9, Isola D'elba 0.



Prossimo Turno - venerdi 25 gennaio



Coiano S. Lucia-Futsal Empoli

Five to Five-Monsummano

Futsal Massa-Isola d'Elba

Pontedera-Oltreserchio

Massa Calcio a 5-Limite a Capraia

Poggio a Caiano-Timec

Montalbano-Trident Sport