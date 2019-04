Calcio a 5, Città di Massa si prepara per i Play Off

L'asso spagnolo Garrote arriva al 52° centro stagionale

Calcetto - Secondo posto in classifica assicurato per il Città di Massa dopo la vittoria in casa contro il Bagnolo per 6-1. Grande partita per la squadra apuana che ha dominato per tutti i 40 minuti di gioco. A inizio gara va in vantaggio il Bagnolo ma è immediata la reazione bianconera che mette il risultato in parità con Bandinelli e sorpassa subito dopo con Manfredi.



Passano sei secondi della ripresa e lo spagnolo Garrote segna il terzo gol che lo porterà alla 50° rete della propria superlativa stagione. A 5 minuti dall'inizio il Bagnolo schiera il portiere in movimento che non gli farà concludere nessuna azione, ma al contrario arriva la tripletta di Garrote che porta il punteggio sul 5-1. La ciliegina sulla torta arriva poco dopo, quando in seguito ad un errore in fase di attacco degli ospiti il portiere Dodaro segna una rete dalla lunga distanza.



Con questa vittoria la squadra del presidente Vannucci, quando mancano due giornate dal termine, sono matematicamente secondi in classifica e ovviamente con il miglior piazzamento per il Play Off.



Nelle prossime due gare, nelle quali mister Garzelli proverà soluzioni in prospettiva spareggi, gli apuani faranno visita al fanalino di coda del torneo Elba97 per poi chiudere il campionato tra le proprie mura contro la penultima Montecalvoli.