Calcio a 5, Città di Massa rovina la festa alla capolista

Oggi pomeriggio i ragazzi di Garzelli saranno premiati allo Stadio Degli Oliveti di Massa per l'incredibile risultato delle Final Eight

Calcetto - Un Città di Massa inarrestabile vince contro la capolista Olimpia Regium, rimandando agli avversari la vittoria del campionato. Un match iniziato molto bene per gli apuani che dopo pochi secondi firmano una rete con Garrote, ma l'Olimpia Regium non ci sta e ribalta con 2 belle reti, grazie a un gioco molto organizzato. Il primo tempo finisce 2-1, grazie ad un gran possesso di palla da parte della squadra ospitante.



Ad inizio secondo tempo, in otto minuti la squadra massese ha subito altre quattro reti che sembravano decretarne la sconfitta. A 12 minuti dalla fine del match Mister Garzelli schiera in campo il portiere in movimento, togliendo l'estremo difensore Dodaro e mettendo Quintin ad orchestrare la squadra che è riuscita a portarsi al 6-2. Subito dopo c'è stata una doppia espulsione per reciproca scorrettezza per l'apuano Grossi e un giocatore dell'OR. Entrambe le squadre hanno giocato 2 minuti in quattro contro quattro (come da regolamento). Di questa doppia defezione ne approfitta il team di Garzelli che continua a tenere in campo il portiere in movimento, facendo risalire anche Dodaro, e nei due minuti successivi Garrote mette a referto una doppietta che porta il risultato sul 6-4. Nonostante si ritorni sul 5 vs 5, il Città di Massa, come spesso è successo in questa seconda parte di stagione, alza il livello e si porta sul 6-5 con Ussi e successivamente pareggia e sorpassa con Piercivalle e Zoppi. L'Olimpia sotto di un punto decide di mettere in campo il portiere in movimento che decreterà la loro fine, Zoppi di nuovo recupererà una palla che calcerà perfettamente nella direzione della porta avversaria a 7 secondi dalla fine.



Ricordiamo che oggi pomeriggio il Città di Massa sarà allo Stadio degli Oliveti, in occasione della partita di Serie D tra la Massese e la capolista Pianese, dove riceverà dai locali un riconoscimento per aver portato in alto il nome dello sport apuano durante le Final Eight di Coppa Italia.



Sabato prossimo il campionato sarà in pausa, nuovo match sabato 6 aprile, in casa contro il Bagnolo.