Calcio a 5, Città di Massa passeggia all´Elba

Calcetto - Il Città di Massa vince ancora e conferma l'imbattibilità nel girone di ritorno battendo l'ultima classificata Elba 97 con più che roboante risultato di 6-15.



Un primo tempo che ha visto protagonisti nelle reti degli apuani Garrote e Perciavalle. Un calcio di rigore segnato da Garrote porta subito in vantaggio il Massa ma l'Elba riesce a pareggiare, da quel momento in poi i ragazzi di Mister Garzelli segneranno 4 reti di fila senza che gli elbani possano replicare. Perciavalle fa doppietta a breve distanza tra una rete e l'altra e infine anche Garrote conclude due reti che porteranno il risultato alla fine del primo tempo 1-5.



Il secondo tempo vede gli apuani sempre protagonisti, anche se in questa partita le assenze dei titolari della prima squadra erano molte. L'estremo difensore Dodaro non era presente e nemmeno il secondo portiere Battelli, fermo a causa di un infortunio. In porta Riccardo Nobili numero 1 dell'Under 19. Nobili non era il solo dei “giovani”, Mister Garzelli ha convocato per questa partita anche Carrozzo e De Angeli, entrambi schierati per diversi minuti di gioco. Nonostante i nuovi giovanissimi innesti si è continuata a vedere la superiorità atletica e di gioco dei massesi che hanno segnato altri 10 goal. Segna Bandinelli e di nuovo Perciavalle 3-6 e 3-7. Poi Quintin 3-8, Berti 3-9, Garrote 3-10. L'Elba ci riprova e mette a segno 1 rete, Manfredi però aumenta il distacco portando il Città di Massa al risultato di 4-11, gli elbani risegnano. Poi riaumenta il distacco: Bandinelli 5-12, Tonelli 5-13 con un goal di testa, poi di nuovo l'Elba che metterà in porta la sua ultima rete della giornata ma non sarà l'ultima per gli apuani; di nuovo Perciavalle 6-14 e infine, su un campo dominato quasi in toto dagli Under 19 del Città di Massa ad eccezione di Grossi, De Angeli mette a segno l'ultima rete della partita. Il match si conclude: 6-15.



Prossimo appuntamento e ultima giornata di campionato, dopo la pausa pasquale, quando sabato 27 aprile gli apuani riceveranno tra le proprie mura la penultima Montecalvoli.