Calcio a 5, Città di Massa inarrestabile

Altra vittoria sulla Pro Patria, ancora a punteggio pieno dopo 5 giornate

Calcetto - Un Città di Massa inarrestabile. Con 6 reti a 3 la squadra apuana si porta a casa anche l'ultimo match con la Pro Patria S.Felice e si conferma prima in classifica nel campionato nazionale di Serie B. La tripletta di Perciavalle e i gol di Lazzini, Ussi e Garrote confermano la forza degli apuani.



Il primo tempo vede la squadra romagnola in vantaggio di due reti, ma sembra che il risultato non sia destinato a durare molto. Con l'entrata di Perciavalle si rimette tutto in equilibrio: due grandi azioni che portano il numero 13 del Città di Massa a segnare due goal. Poco dopo il numero 8 del Pro Patria S.Felice mette a segno il terzo goal, una tripletta eccezionale ma i massesi non saranno da meno, Perciavalle segnerà dopo una manciata di secondi anche la sua tripletta con un goal da cineteca, dribblig in mezzo a due avversari e palla sotto le gambe del portiere. Il primo tempo si conclude in parità: 3- 3.



Secondo tempo equilibrato, ma gli ospiti leggermente più fallosi e arrivano dopo poco a 5 falli con relativo tiro libero per il Città di Massa, Lazzini non sbaglia. I romagnoli cominciano a temere la sconfitta e a 6 minuti dalla fine mettono in campo il portiere in movimento che però si rivelerà essere la loro condanna, perchè perderanno il pallone che recuperato da Ussi dalla metà campo finirà in porta. Una nuova azione, simile alla precedente, farà nuovamente perdere la palla agli avversari e questa volta è spagnolo Garrote a mettere a segno il sesto goal.



La partita si conclude 6-3 e il Città di Massa che sembra aver consolidato, partita dopo partita, l'alchimia tra i giocatori, e domina la classfica, assieme all'altra corazzata Olimpia Regium, con 15 punti. Prossimo appuntamento mercoledì 7 novembre per la Coppa Italia di Serie B, in trasferta a Santa Maria a Monte contro il Montecalvoli.