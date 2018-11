Calcio a 5, Città di Massa attende il responso per la vittoria a tavolino

Impraticabilità del campo da gioco. Con questi tre punti i bianconeri tornerebbero in testa alla classifica

Calcetto - Il Città di Massa del presidente Vannucci (foto) torna dalla trasferta di Poggibonsi avendo giocato solo 6 minuti del primo tempo, per impraticabilità del campo da gioco. Come da regolamento, la squadra apuana dovrebbe aggiudicarsi la partita a tavolino, conquistando tre punti sulla classifica del campionato di Serie B. La Società sta ancora attendendo l'ufficialità del comunicato ma se verrà rispettato il regolamento il Città di Massa vincerebbe con un punteggio di 0-6, e da come stanno ad oggi le cose conquisterebbe inoltre anche il primo posto in classifica.



Primo posto fino ad ora occupato dall'Olimpia Regium che oggi ha perso in casa contro la Pro Patria San Felice 2-5. Mercoledì 28 novembre alle ore 20:00 alla tensostruttura “Colline Massesi” il Città di Massa si sfiderà nel secondo turno di Coppa Italia contro il Bagnolo.